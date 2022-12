An der Anna-Stiegler Straße sind in der Nacht zu Montag zwei Lastwagen komplett ausgebrannt. Foto: NWM-TV up-down up-down Zwei Lastwagen und ein SUV Brennende Fahrzeuge in Bremen halten Einsatzkräfte in Schach Von Eyke Swarovsky | 05.12.2022, 11:31 Uhr

Am Freitagabend und in der Nacht auf Montag standen in Bremen insgesamt drei Fahrzeuge in Flammen. Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht Zeugen.