Buden der Bürgerparktombola beklaut? Mit Golftasche unterwegs: Polizei Bremen erwischt mutmaßlichen Einbrecher Von Florian Mielke | 16.04.2023, 11:57 Uhr

Die Bremer Polizei ließ einen Mann, der am frühen Samstagmorgen in der Obernstraße unter anderem mit einer Golftasche samt Schlägern unterwegs war, noch laufen. In der Nacht auf Sonntag erwischten sie ihn dann mit geklauten Schlüsseln für die Bürgerparktombola – und nahmen ihn fest.