In Bremen kann es am Wochenende ziemlich voll werden. Zwei Großveranstaltungen werden Tausende Besucher in die Stadt locken. Die Polizei begleitet die Veranstaltungen und rechnet mit Verkehrsbehinderungen, wie die Beamten mitteilten.

Am Samstag findet ab 12 Uhr der Christopher Street Day (CSD) in Bremen statt. Der Veranstalter und die Polizei Bremen rechnen mit 10.000 bis 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Entlang der Aufzugsstrecke beginnend vom Altenwall über den Osterdeich, den Sielwall, den Bahnhofsvorplatz, die Bürgermeister-Smidt-Straße, die Obernstraße, die Domsheide und schließlich Am Wall und Goetheplatz wird es umfangreiche Verkehrsmaßnahmen geben“, kündigen die Beamten an.

Christopher Street Day in Bremen im Jahr 2022. Archivfoto: Sina Schuldt / dpa

Der Altenwall ist in der Zeit von 7 bis 17 Uhr voll gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. In der Zeit von 16 bis 0 Uhr gibt es eine Anschlusskundgebung vor der Kunsthalle. Zusätzlich hält die Polizei für Teilnehmende in diesem Jahr von 12 bis 19 Uhr Personal im Präventionszentrum, Am Wall 195 zur Anzeigenerstattung vor.

Radrennen endet Sonntag in Bremen

Am Sonntag endet in Bremen die Schlussetappe der „Deutschland Tour“, ein Radsport-Rennen mit einem rund 120 Teilnehmern großen Fahrerfeld. Begleitend wird auch die „TK-Cycling-Tour“ mit rund 3000 Radfahrern an diesem Tag stattfinden. Sie starten laut Polizei am Bremer Weserstadion und werden über eine 66,7 und 106,5 Kilometer lange Strecke durch die Landkreise Diepholz und Verden zurück nach Bremen in die Überseestadt fahren. Dort ist ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant.

Wegen des hohen Besucheraufkommens wird die Polizei Bremen auch hier Verkehrsmaßnahmen vornehmen. „Es ist von 8.45 bis 17 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, vor allem entlang der Strecken in Arsten, Habenhausen, entlang des Osterdeiches und in der Altstadt sowie der Überseestadt“, teilt Polizeisprecherin Franka Haedke mit. Die Autobahnabfahrten Arsten der A1 aus Fahrtrichtung Osnabrück und Hamburg in Richtung Weyhe werden zudem voll gesperrt.

Die Polizei weist darauf hin, dass entsprechende Beschilderungen der eingerichteten Haltverbote entlang der Strecken und des Veranstaltungsortes dringend bereits am Vortag zu beachten seien.