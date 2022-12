Über 70 Feuerwehrkräfte haben am Sonntag einen Dachstuhlbrand in Bremen-Kattenesch gelöscht Symbolfoto: Philipp von Ditfurth / dpa up-down up-down Starke Rauchentwicklung Dachstuhlbrand zerstört Wohnhaus in Bremen am vierten Advent Von Eyke Swarovsky | 19.12.2022, 13:23 Uhr

Ein Feuer am Hanseatenweg im Bremer Stadtteil Kattenesch hat am Sonntag erheblichen Schaden an einem Einfamilienhaus angerichtet. Über 70 Feuerwehrkräfte waren über Stunden im Einsatz.