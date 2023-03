Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben sich am Freitagmorgen im Bremer Zentrum auf eine Hauptverkehrsstraße geklebt. Sie wurden von der Polizei entfernt. Foto: NWM-TV up-down up-down Massive Behinderungen im Zentrum Demonstrationen, Streik und Aktivisten legen Verkehr in Bremen lahm Von Eyke Swarovsky | 03.03.2023, 13:17 Uhr

Demonstrationen von Fridays for Future und Verdi, Umweltaktivisten der „Letzten Generation“ und ein Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr haben am Freitag den Verkehr in Bremen lahmgelegt.