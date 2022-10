Die Polizei hat am Montagaben einen Dieb in einem Bremer Restaurant festgenommen. Symbolfoto: Melanie Hohmann up-down up-down Intensivtäter festgenommen Dieb auf Beutezug in Bremer Restaurant gefasst Von Eyke Swarovsky | 18.10.2022, 10:52 Uhr

Die Polizei hat am Montagabend einen 38 Jahre alten Dieb in einem Bremer Restaurant festgenommen. Zuvor war er in den Mitarbeiterraum eingedrungen.