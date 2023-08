Unter dem Motto „begeisternde Momente“ können Besucher der HanseLife von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10. September, in sieben Hallen der Messe Bremen und auf dem Freigelände viel erleben.

Vier Sonderveranstaltungen

Vier umfangreiche Sonderveranstaltungen bereichern laut Presseinfo die HanseLife: An den ersten beiden Messetagen (6. und 7. September) dreht sich auf der InVita in Halle 6 alles um ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben im Alter. Vom 8. bis 10. September kommen auf der KreativZeit in Halle 3 all diejenigen auf ihre Kosten, die gerne basteln, handarbeiten und werkeln.

Am Wochenende (9. und 10. September) bereichern unter anderem Modenschauen und Workshops Heiratswillige auf der TrauZeit in Halle 6. Auf der GrillGut auf dem Außengelände ist als einer der Höhepunkte die Austragung der Bremer Landesgrillmeisterschaft angekündigt.

Erstmals dabei „Fun & Action“ in Halle 7

Als HanseLife-Special gibt es in diesem Jahr erstmals den Bereich „Fun & Action”, dem die Veranstalter die gesamte Halle 7 widmen. Hier kommen kleine und große Sportfans auf ihre Kosten: zum Beispiel beim Surfen, Stand-up-Paddeling, Kanufahren, Skaten, BMX oder Scooter fahren. Außerdem gibt es jede Menge Fahrräder und E-Bikes zu sehen. Dabei gilt: Alles, was rollt oder fährt, kann gleich vor Ort auf einer Teststrecke ausprobiert werden.

dk verlost 5x2 Tickets

Das Delmenhorster Kreisblatt verlost 5x2 Eintrittskarten für die HanseLife in Bremen. Wer gewinnen will, schreibt einfach bis Freitag, 1. September, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „HanseLife“ und seinen vollständigen Kontaktdaten inklusive Telefonnummer an aktionen@dk-online.de. Die Gewinner werden im Anschluss benachrichtigt und können die Karten während der Hanse Life im Pressebüro (Foyer ÖVB-Arena, Zugang ohne Ticket möglich) gegen Vorlage des Personalausweises abholen. Teilnahmebedingungen unter https://mein.dk-online.de.