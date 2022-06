Zwei weitere Verletzte durch Messerangriffe vermeldet die Bremer Polizei vom Wochenende. FOTO: imago images / Rolf Kremming Schlägerei in der Vahr, Familienkonflikt in Gröpelingen Erneut zwei Verletzte bei Messerstechereien in Bremen Von Sonia Voigt | 12.06.2022, 11:03 Uhr

Nach einer Schlägerei in Bremen-Vahr ist am Wochenende ein 40-Jähriger mit Stichverletzung ins Krankenhaus eingeliefert worden. In Gröpelingen griff ein 35-Jähriger seine Stiefmutter mit dem Messer an.