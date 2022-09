Ailton wird Freimarktsbotschafter Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down In Bremen Ex-Fußballer Ailton ist Freimarkt-Botschafter Von dpa | 23.09.2022, 15:40 Uhr

Ex-Fußballer Ailton (49) übernimmt in diesem Jahr das neu geschaffene Ehrenamt des Botschafters für den Bremer Freimarkt. „Ich habe sechs Jahre in Bremen Fußball gespielt. Jetzt Bremer Freimarkt-Botschafter zu sein, ist eine neue, aber tolle Rolle für mich“, sagte Ailton am Freitag in Bremen.