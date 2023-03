Trickbetrüger haben sich in Bremen als Polizisten ausgegeben und mit ihrer Masche einen 75-jährigen Mann zur Herausgabe von Schmuck und Bargeld bewegt. Symbolfoto: imago images/7aktuell up-down up-down Trickbetrug am Telefon Falsche Polizisten erbeuten Schmuck und Bargeld von 75-jährigem Bremer Von Eyke Swarovsky | 01.03.2023, 11:46 Uhr

Trickbetrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, hatten am Dienstag einmal mehr Erfolg in Bremen. Ein Senior übergab ihnen leichtgläubig Schmuck und Bargeld.