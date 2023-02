Trickbetrüger haben in dieser Woche mehrere Senioren in Bremen abgezockt. Foto: imago images/7aktuell up-down up-down Seniorinnen übergeben Gold und Geld Falsche Polizisten sind in Bremen gleich dreimal erfolgreich Von Eyke Swarovsky | 03.02.2023, 16:02 Uhr

Falsche Polizisten haben in dieser Woche in Bremen mehrfach Seniorinnen dazu gebracht, ihr Geld und ihre Wertgegenstände an Betrüger zu übergeben. Die Kriminellen waren auffällig gut informiert über ihre Opfer.