In den Bremer Industriehäfen ist eine Fliegerbombe gefunden worden. FOTO: Jörn Martens In der Nähe der Waterfront Fliegerbombe in Bremen gefunden - Entschärfung am frühen Abend Von Eyke Swarovsky | 25.05.2022, 15:19 Uhr

Bei Sondierungsarbeiten in den Bremer Industriehäfen ist am Mittwochmittag eine amerikanische Fliegerbombe gefunden worden. Sie soll am frühen Abend entschärft werden.