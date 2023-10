Die 988. Ausgabe des Bremer Freimarkts steht in den Startlöchern: Am kommenden Freitag, 13. Oktober, ist es wieder so weit, dann wird um 17 Uhr in der Bayernfesthalle auf der Bürgerweide Norddeutschlands größtes Volksfest eröffnet. An 17 Tagen, bis zum 29. Oktober, locken mehr als 300 Geschäfte – davon 40 Fahrgeschäfte–, ein bunter Marktbetrieb und zahlreiche Aktionen. Dazu gehören mit „Gladiator“ unter anderem das höchste mobile Propeller-Loopingkarussell der Welt, das seine Fahrgäste auf 62 Meter Höhe schleudert, das 90 Meter hohe Großkettenkarussell „Bayern Tower“ oder Klassiker, wie die „Wilde Maus“.

Eröffnung, Höhenfeuerwerk, Festumzug

Am Freitag wird nicht nur der große Freimarkt eröffnet, sondern auch sein kleiner Bruder auf dem Bremer Marktplatz. Hier beginnt der Betrieb bereits um 15 Uhr. Es gibt nostalgische Karussells und alt-eingesessene Buden zu erkunden. Tradition hat das Höhenfeuerwerk, das am 13. Oktober ab 21.45 Uhr von den Schaustellern an der Bürgerweide ausgerichtet wird. Der Höhepunkt lockt aber immer am zweiten Samstag des Rummels: Der große Festumzug durch die Straßen der Bremer Neu- und Innenstadt findet dieses Jahr am 21. Oktober ab 10 Uhr statt. Der Freimarkt ist montags bis donnerstags von 13 bis 23 Uhr, freitags von 13 bis 24 Uhr, samstags von 12 bis 24 Uhr sowie sonntags von 12 bis 23 Uhr geöffnet.

In der Halle 7 des Messezentrums kann wieder bis tief in die Nacht gefeiert werden. Bis 22 Uhr ist dort der Eintritt frei.

Mehr Informationen: Das Partyprogramm in Halle 7 größer als Größer als Zeichen Freitag, 13.10.2023 – 90er – Captain Jack

– 90er – Captain Jack Samstag, 14.10.2023 – We are back – Honk

– We are back – Honk Donnerstag, 19.10.2023 – Krause Nacht – Mickie Krause

– Krause Nacht – Mickie Krause Freitag, 20.10.2023 – 2000er – Cascada

– 2000er – Cascada Samstag, 21.10.2023 – Bremer DJ Nacht

– Bremer DJ Nacht Donnerstag, 6.10.2023 – Mia Julia Nacht – Mia Julia

– Mia Julia Nacht – Mia Julia Freitag, 27.10.2023 – Halle für alle – Noisetime

– Halle für alle – Noisetime Samstag, 28.10.2023 – Halle für alle – Gebrüder Doof

Polizei überwacht Bürgerweide mit Kameras

Wer ausgelassen feiern will, muss sich an die Regeln halten – und diese werden von der Bremer Polizei aufgestellt. In diesem Jahr wird erstmalig ein Videoanhänger, ausgestattet mit zwei Kameras, auf dem Gelände eingesetzt. „Die mobile Videoüberwachung ermöglicht eine gezielte, polizeitaktische Begleitung und kann visuelle Lageinformationen bei plötzlichen Ereignissen wie Schadens- oder Gefahrenlagen während der Veranstaltung liefern“, heißt es in einer Mitteilung.

Verboten sind auf dem Freimarkt Waffen. Auch Hunde, Fahrräder oder Glasflaschen dürfen nicht mitgenommen werden. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 2500 Euro rechnen. Menschen, die sich in einer bedrohlichen Situation befinden, sollten laut Polizei durch lautes Schreien auf sich aufmerksam machen und Unbeteiligte um Hilfe bitten. Dazu sollte ein Notruf über die 110 abgesetzt werden. Neben uniformierten Präsenzstreifen ist auf dem Freimarkt auch ein privater Sicherheitsdienst unterwegs. Zudem ist eine Polizeiwache als Anlaufstelle für Anzeigenerstattung geöffnet.

Auf Wertsachen achten

Die Polizei warnt außerdem vor Taschendieben, die auf „fette Beute“ hoffen. Das Vorgehen wird so beschrieben: „Einer rempelt das Opfer an, ein anderer greift zu und gibt die Beute an eine dritte Person weiter. Bevor man überhaupt merkt, dass etwas fehlt, ist der Dritte mit den Sachen längst verschwunden.“ Der Tipp der Polizei: Nur das Notwendigste mitnehmen und die Verschlussseite von Taschen zum Körper tragen. Auch im Auto sollten keine Wertsachen aufbewahrt werden.

Anreise mit Rad, Bus oder Bahn empfohlen

Die Polizei weist dazu an: „Richtig parken, sonst wird abgeschleppt.“ Um die Zufahrtmöglichkeiten von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen gewährleisten zu können, ist es wichtig, dass die per Haltverbot gekennzeichneten Bereiche freigehalten werden. Empfohlen ist die Anreise mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln.