Panzerknacker haben in der Bremer Neustadt einen Geldautomaten aufgebrochen. Foto: Daniel Karmann / dpa up-down up-down Täter kamen durch Wand Geldautomat am Einkaufszentrum Duckwitz in Bremen geknackt Von Eyke Swarovsky | 01.11.2022, 16:41 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten im Einkaufszentrum an der Duckwitzstraße in Bremen geknackt. Die Polizei sucht Zeugen.