Bremerhaven Gewalttat an Gymnasium: Tatverdächtiger angeklagt Von dpa | 02.08.2022, 16:59 Uhr

Ein 21-Jähriger, der mit einer Armbrust in einer Bremerhavener Schule Menschen angriff, muss sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat Anklage gegen den Mann erhoben, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Dem 21-Jährigen wird versuchter Mord in zwei Fällen vorgeworfen. Wann die Verhandlung vor dem Landgericht Bremen beginnt, ist noch unklar.