Unfälle wegen vereisten Straßen in Bremen Glätte sorgt für Massencrash auf A1-Zubringer Hemelingen Von Lea Borner | 26.01.2023, 12:55 Uhr

In Bremen ist es am Morgen zu mehreren Unfällen wegen Glätte gekommen. Auf der A1-Auffahrt Hemelingen gab es einen Auffahrunfall mit 20 Beteiligten und in der Überseestadt hat es ebenfalls gekracht.