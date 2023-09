Damit hatten die Einbrecher wohl nicht gerechnet. Als Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Haus in Bremen-Horn einstiegen, wurden sie wenig später vom Bewohner vertrieben. Der 51-Jährige schoss mit einem Gewehr in die Luft und schlug die Diebe in die Flucht.

51-Jähriger rennt mit Gewehr in den Garten und schießt

Nach Polizei-Angaben sollen die Eindringlinge gegen 22 Uhr über die Balkontür in das Haus an der Straße Rosental eingestiegen sein, um Räume im Obergeschoss nach Wertsachen zu durchsuchen. Der 51 Jahre alte Bewohner saß währenddessen im Wohnzimmer und schaute einen Film. Als er Stimmen im Haus hörte und die Einbrecher registrierte, eilte zum seinem Tresor, um ein Gewehr zu entnehmen. Mit der Waffe rannte der Bremer in den Garten, schoss in die Luft und rief um Hilfe. Die Einbrecher flüchteten in die Dunkelheit. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei fragt, wer vergangene Nacht oder am Tag zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Straße Rosental beobachtet hat. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 36 23 88 8 entgegen.