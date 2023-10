Unbekannter fährt Richtung Delmenhorst Junge Frau am Bremer Hauptbahnhof sexuell belästigt Von Melanie Hohmann | 16.10.2023, 15:26 Uhr Eine junge Frau ist am Bremer Hauptbahnhof von einem Unbekannten unsittlich berührt worden. Symbolfoto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa up-down up-down

Am Bremer Hauptbahnhof hat ein Unbekannter am Sonntag eine junge Frau unsittlich berührt und ist dann mit einem Begleiter in eine Nordwest-Bahn Richtung Delmenhorst gestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.