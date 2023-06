Nach einem Brand an einer Schule in Bremen haben sich zwei 16-Jährige bei der Polizei gestellt. Symbolfoto: Friso Gentsch / dpa up-down up-down Nach Feuer an Schule Jugendliche Brandstifter stellen sich in Bremen der Polizei Von Eyke Swarovsky | 22.06.2023, 11:19 Uhr

Nach einem Brand am Dienstag an einem Schulgebäude in Bremen-Burglesum haben sich am Mittwoch zwei Jugendliche als Täter bei der Polizei gestellt.