Lebensgefährlicher Leichtsinn Kinder legen in Bremen Steine und Betonplatte auf Bahngleise Von Eyke Swarovsky | 20.02.2023, 17:30 Uhr

Kinder haben sich am Sonntagnachmittag in Bremen in Lebensgefahr begeben. Zwischen Sebaldsbrück und Mahndorf legten sie Steine und eine Betonplatte auf die Bahngleise.