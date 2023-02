Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen nach einem Einbruch in Bremen gestellt. Foto: imago images / Alexander Pohl up-down up-down Zwei Einbrüche in zwei Nächten Kinder nach Einbruch in Bremer Handyshop gestellt Von Eyke Swarovsky | 14.02.2023, 16:00 Uhr

Nach einem wiederholten Einbruch in einen Bremer Handyshop an der Sögestraße hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen festgenommen. Möglicherweise waren sie schon in der Nacht zuvor an der gleichen Adresse aktiv.