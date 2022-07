Gewalttätig ist es in Bremen bei Bussen gleich in mehreren Fällen geworden (Symbolbild). FOTO: CC BY-SA 3.0/EveryPicture up-down up-down Gewalt gegen Busfahrer und Polizisten Konfrontationen bei Linienbussen in Bremen Von Ilias Subjanto | 06.07.2022, 20:16 Uhr

Ein Mann hat am Dienstagvormittag in Bremen-Obervieland die Weiterfahrt eines Busses verhindert. In Osterholz hat ein Autofahrer am Abend einen Busfahrer mit einem Messer bedroht.