In Bremen sind am frühen Donnerstag mehrere Brände gelegt worden. Foto: imago images / Fotostand up-down up-down Zwei Brände an einer Adresse Kripo ermittelt wegen schwerer Brandstiftung in Bremen Von Eyke Swarovsky | 06.04.2023, 11:15 Uhr

In Bremen sind in der Nacht zu Donnerstag mehrere Brände an derselben Adresse gelegt worden. Polizisten entdeckten ein Feuer an der Haustür und verhinderten Schlimmeres. Später standen Gartenhäuser in Flammen.