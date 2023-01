Ein 27 Jahre alter Mann ist am Roland-Center in Bremen von zwei Unbekannten angegriffen worden. Symbolfoto: imago images/localpic up-down up-down Schnittwunde am Oberkörper Mann am Roland-Center in Huchting mit Stichwaffe attackiert Von Eyke Swarovsky | 18.01.2023, 14:54 Uhr

Am Roland-Center in Bremen-Huchting ist es am Dienstagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein 27-Jähriger wurde mit einer Stichwaffe attackiert.