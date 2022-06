Am Sonntag sollen drei Männer einen 50-Jährigen in Bremen geschlagen, getreten und ihm seine Wertsachen geraubt haben. FOTO: imago images/Heiko Becker up-down up-down Taxifahrer entdeckt Opfer Mann bei Raubüberfall in Bremen schwer verletzt Von Ruben Schiefke-Gloystein | 27.06.2022, 14:57 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen sollen drei Männer einen 50-Jährigen im Ortsteil Lindenhof überfallen und so schwer verletzt haben, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.