Von Gruppe verprügelt? Verdacht auf Gewalttat: Mann liegt bewusstlos und verletzt in Bremer Hauseingang Von Melanie Hohmann | 10.08.2023, 12:11 Uhr Ein Mann soll in Bremen geschlagen und getreten worden sein. Symbolfoto: imago images / Fotostand up-down up-down

Ein Mann wird in Bremen bewusstlos und mit Kopfverletzungen in einem Hauseingang gefunden und kommt ins Krankenhaus. Dort gibt er vor der Polizei an, zuvor mit Faustschlägen ins Gesicht und Tritten gegen Oberkörper und Kopf attackiert worden zu sein.