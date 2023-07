Der Täter sitzt jetzt in Untersuchungshaft Symbolfoto: IMAGO/Schmitt up-down up-down Langfinger sitzt in Untersuchungshaft Mann bricht zweimal in Bremer Restaurant ein - und stellt sich schlafend Von Sebastian Hanke | 27.07.2023, 11:42 Uhr

Die Polizei hat am Mittwoch in einem Restaurant in Bremen eine kuriose Entdeckung gemacht. Das sind die Hintergründe zu dem Einbruch.