Weil er mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole in einer Straßenbahn hantierte, hat ein Mann in Bremen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Symbolfoto: Arno Burgi / dpa up-down up-down Täuschend echt aussehendes Spielzeug Mann mit Pistole in Bremer Straßenbahn löst Polizeieinsatz aus Von Eyke Swarovsky | 08.03.2023, 11:45 Uhr

Ein 23 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend in einer Straßenbahn in Bremen-Gröpelingen mit einer Waffe herumhantiert und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.