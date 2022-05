In Bremen wurde bei einem Brand in der Nacht auf Freitag ein Mehrfamilienhaus zerstört. FOTO: imago images / Fotostand / Gelhot Feuerwehr im Einsatz Mehrfamilienhaus in Bremen geht in Flammen auf Von Ruben Schiefke-Gloystein | 20.05.2022, 12:21 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Fischbacher Straße in Bremen wurde eine Wohnung in der Nacht zu Freitag durch ein Feuer vollständig zerstört.