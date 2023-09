Nach einem Verkehrsunfall in der Östlichen Vorstadt in Bremen am Freitagabend flüchtete ein Autofahrer vor der Polizei. Wie die Behörde mitteilt, konnte der 40-Jährige kurz nach dem Unfall durch eine Fahndung in seinem Mercedes am Osterdeich ausgemacht werden. Als die Einsatzkräfte den Fahrer

kontrollieren wollten, setzte er seine Fahrt unbeirrt fort und reagierte auch nicht auf Haltesignale der Beamten. Er fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit quer durch Hastedt, Sebaldsbrück und

Hemelingen.

Mercedes dreht sich und kollidiert zweimal mit Mauer

In der Ahlringstraße verlor der 40-Jährige in einer langgezogenen Linkskurve laut der Polizei die Kontrolle über seinen Wagen. Er touchierte zunächst den Bordstein, woraufhin das Heck des Mercedes ausbrach. Der Kombi drehte sich daraufhin nach rechts ein und kollidierte frontal mit einer Mauer, wurde von dieser zurückgeschleudert, drehte sich erneut, stieß mit dem Heck gegen die Mauer und kam schließlich zum Stehen. Der Mann und seine Beifahrerin verletzten sich dabei und mussten nach einer Erstversorgung von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. Offensichtlich stand der Fahrer unter Drogen-und Alkoholeinfluss.

Führerschein weg, Wagen beschlagnahmt, mehrere Anzeigen

Sein Führerschein wurde eingezogen und der Unfallwagen beschlagnahmt. Gegen den 40-Jährigen

wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Ermittlungen dauern an.