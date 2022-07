Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag in der Bremer Neustadt gekommen (Symbolbild). FOTO: imago images/Tim Oelbermann up-down up-down Gegen Lichtmast geprallt Motorradfahrer in der Bremer Neustadt gestürzt Von Ilias Subjanto | 06.07.2022, 15:35 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagvormittag in der Bremer Neustadt auf der Ausfahrt der A281 in Richtung A1 gegen einen Lichtmast geprallt und gestürzt. Der 56-Jährige verletzte sich schwer.