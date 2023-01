Im Bremer Stadtteil Ohlenhof hat am Dienstagabend ein Feuer von einer Mülltonne auf eine Schule übergegriffen. Symbolfoto: Robert Michael/dpa up-down up-down Feuer im Stadtteil Ohlenhof Mülltonnenbrand geht auf Schule in Bremen über Von dpa | 25.01.2023, 06:29 Uhr

In einer Schule im Bremer Stadtteil Ohlenhof hat es am Dienstagabend gebrannt. Zunächst war nur eine brennende Mülltonne gemeldet worden, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.