Zwei mutmaßliche Taschendiebe haben in Bremen Polizisten angegriffen, als sie angesprochen wurden. Spuckschutzhauben im Einsatz Mutmaßliche Taschendiebe prügeln in Bremen auf Polizisten ein

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher und ein 23-jähriger Mann am Montagabend in der Bremer Innenstadt auf Polizisten eingeprügelt und sie bespuckt. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei sucht Zeugen.