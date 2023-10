Einsatzkräfte der Polizei Bremen haben am Mittwochnachmittag im Ortsteil Lüssum drei S-Pedelecs (Elektro-Fahrräder bis 45 km/h) sichergestellt. Laut Mitteilung der Beamten wurden gegen einen 32 Jahre alten Verdächtigen und seine 27-jährige Frau ein Verfahren eingeleitet.

Geklautes S-Pedelec wurde geortet

Gegen 15.30 Uhr erhielt die Polizei den Auftrag, an die Lüssumer Straße zu fahren, weil dort jemand sein gestohlenes S-Pedelec geortet habe. Das hochwertige Rad war seinem 56 Jahre alten Besitzer am Vortag an der Schwaneweder Straße geklaut worden.

Verdächtiger zeigte sich zunächst kooperativ

Am Einsatzort trafen sie auf einen 32-jährigen Verdächtigen, der sich zunächst kooperativ zeigte und mit einer Nachschau seiner Garage und dem Hauseingangsbereich einverstanden war.

Die anschließende Durchsuchung im Haus lehnte er aber ab, woraufhin das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss erließ. Die Einsatzkräfte durchkämmten das Haus und fanden das gesuchte hochwertige S-Pedelec sowie zwei weitere Modelle. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum gesamten Sachverhalt dauern an.

Räder an- und nicht nur abschließen

Die Polizei Bremen appelliert an alle Fahrradbesitzer: „Schützen Sie Ihr Eigentum mit einem guten, hochwertigen Schloss“. Ein angeschlossenes und nicht nur abgeschlossenes Rad steht meist sicherer. Eine Ortungs-App kann durchaus eine sinnvolle Ergänzung sein.