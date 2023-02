Parken vor Gericht: Wolfgang Köhler-Naumann könnte das nur geduldete Parken in ganz Deutschland beenden. Foto: Dirk Fisser up-down up-down Klage gegen die Verkehrsbehörde Streit ums Parken: Ein Mann aus Bremen pocht aufs Recht – mit Folgen für alle Autofahrer? Von Daniel Benedict | 05.02.2023, 11:00 Uhr | Update vor 2 Std.

In Bremen kämpft ein Anwohner für das Recht und gegen Falschparker. Was als Park-Posse begann, könnte Auswirkungen in ganz Deutschland haben. Endet das Gewohnheitsrecht beim geduldeten Parken?