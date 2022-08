Nach vergeblicher Suche der Einsatzkräfte fand ein Passant die Leiche des Vermissten. (Symbolbild) FOTO: IMAGO/Wolfgang Maria Weber up-down up-down Sprung von Brücke in Bremen Passant findet Leiche des 32-jährigen Vermissten in der Weser Von Lea Borner | 17.08.2022, 13:18 Uhr

Der seit Samstag vermisste Mann, der mutmaßlich wegen einer Wette in Bremen in die Weser gesprungen ist, ist von einem Passanten am Dienstagnachmittag gefunden worden. Dieser hat die Leiche im Fluss von der Neustadt aus entdeckt.