In einer Nordwestbahn nach Bremen haben zwei Jugendliche vier Männer mit Reizgas angegriffen. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich / dpa up-down up-down Nach Antanzdiebstahl Pfefferspray-Attacke in Nordwestbahn kurz vor dem Bremer Hauptbahnhof Von Eyke Swarovsky | 27.02.2023, 17:33 Uhr

In einer Nordwestbahn in Bremen haben zwei unbekannte Jugendliche in der Nacht zu Sonntag vier Männer nach einem Antanzdiebstahl mit Pfefferspray attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.