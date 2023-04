Der 51-Jährige wurde auf der Arbeit verhaftet. Symbolfoto: IMAGO/Marius Bulling up-down up-down Nach Äußerungen in Sozialen Netzwerken Polizei Bremen nimmt potenziellen rechtsextremen Attentäter vorläufig fest Von Florian Mielke | 20.04.2023, 15:47 Uhr

Spezialeinheiten der Bremer Polizei haben am Mittwoch in Blumenthal einen offenbar rechtsextremen Mann festgenommen. Dieser hatte sich zuvor in Chats so geäußert, dass sich auf einen möglichen Anschlag schließen ließ.