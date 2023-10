Die Polizei Bremen ist am Mittwoch bis tief in die Nacht erneut gegen den Drogenhandel und die Straßenkriminalität im Viertel und in der Bahnhofsvorstadt vorgegangen. Die Einsatzkräfte stellten mehrere Straßendealer.

Drogen beschlagnahmt und Platzverweise erteilt

Die Einsatzkräfte erhielten laut Bericht der Beamten an diesem Tag Unterstützung vom Ordnungsamt und der Bundespolizei. Zusammen kontrollierten sie in der Zeit von 15 bis 23.30 Uhr mehr als 40 Personen, fertigten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, beschlagnahmten Drogen und erteilten knapp 20 Platzverweise.

Ecstasypillen im Drogenbunker und mutmaßliches Diebesgut

Es konnte ein Drogenbunker ausgehoben und Rauschgift beschlagnahmt werden, darunter mehrere Dutzend Ecstasypillen. Weiter fanden die Streifen bei einer Kontrolle mutmaßliches Diebesgut. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen dauern an.

Polizei kündigt weitere Kontrollen an

Die Polizei Bremen ist seit mehreren Monaten verstärkt im Kampf gegen die Straßenkriminalität im Einsatz und kündigt an, diese Maßnahmen weiterhin gezielt fortsetzen.