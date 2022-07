Trickbetrüger geben sich als Polizisten aus und bestehlen Rentner. (Symbolbild) FOTO: dpa up-down up-down Trickbetrüger täuschen Senioren Polizei Bremen warnt vor falschen Polizisten und Schockanrufen Von Lea Borner | 08.07.2022, 17:33 Uhr

In den Stadtteilen Bremen Vahr und Hemelingen haben sich Betrüger als Polizisten ausgegeben, um so an Bargeld und Wertgegenstände von Rentnern zu kommen. Auch falsche Mitarbeiter der Wasserwerke waren unterwegs. Die Polizei sucht nach Zeugen.