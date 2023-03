Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogendealer in Bremen verhaftet. Symbolfoto: imago images / onw-images up-down up-down 24-Jähriger verhaftet Polizei geht in Bremen erneut gegen Drogendealer-Szene vor Von Eyke Swarovsky | 17.03.2023, 12:21 Uhr

Die Polizei hat am Freitag erneut die Drogendealer-Szene in den Fokus genommen und mehrere Wohnungen in Bremen durchsucht. Ein 24-Jähriger wurde festgenommen.