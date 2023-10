Mit einer Variante des sogenannten Antanztricks haben zwei junge Männer in der Nacht zu Sonntag am Hillmannplatz in der Bremer Bahnhofsvorstadt einem 21-Jährigen das Smartphone gestohlen. Die Polizei konnte die 17 und 18 Jahre alten mutmaßlichen Täter stellen und vorläufig festnehmen.

Laut Polizeibericht beobachteten Zivilbeamte der Bundespolizei die beiden um 1 Uhr dabei, wie sie den betrunkenen Bremer ansprangen, umarmten, ihm dabei das Telefon aus der Hosentasche zogen und flüchteten. Die Diebe konnten wenig später im Zuge der Fahndung durch Einsatzkräfte der Bremer Polizei gestellt werden.

Im Strumpf des 18-Jährigen fanden diese eine vermutlich ebenfalls entwendete Goldkette, mit kleinem diamantbesetzten Kompass als Anhänger. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421 362-3888 entgegen.

Polizei rät: Auf Wertsachen achten

Der Antanztrick ist eine bekannte Form des Trickdiebstahls. Wie er abläuft, erklärt die Polizei Bremen: „Der Taschendieb tritt vermeintlich freundlich auf, begrüßt das Opfer überschwänglich, klatscht es ab und nimmt es in den Arm, um mit ihm zu tanzen oder stellt sein Bein zwischen das des Opfers, um ihm einen Fußballtrick zu zeigen. Diese Unachtsamkeit nutzt der Taschendieb oder ein Komplize aus, um Wertsachen zu stehlen.“

Bevorzugte Beute sind Handys, Goldketten und Portemonnaies. Leichtes Spiel haben die Täter bei alkoholisierten Personen. Die Polizei rät daher, Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen zu verwahren, weder Handy noch Portemonnaie lose in der Hosentasche zu tragen und nur so viel Bargeld mitzunehmen, wie tatsächlich benötigt wird.