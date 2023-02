Polizisten haben in Bremen ein Café geschlossen, nachdem dort eine größere Menge Drogen gefunden wurde. Symbolfoto: imago images / Blatterspiel up-down up-down Drogen im Getränkeautomaten Polizei schließt Café in Bremen-Huchting nach Drogenfund Von Eyke Swarovsky | 24.02.2023, 12:15 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstagabend ein Café an der Kirchhuchtinger Landstraße in Bremen geschlossen. Das Ordnungsamt hatte zuvor eine größere Menge Drogen gefunden.