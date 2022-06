Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag zwei junge Autoknacker festgenommen. FOTO: imago images / Panthermedia (Symbolfoto) 18 und 19 Jahre alt Polizei schnappt junge Autoknacker in Bremen Von Eyke Swarovsky | 09.06.2022, 15:02 Uhr

Einsatzkräfte der Bremer Polizei haben in der Nacht zu Donnerstag in Kattenturm zwei junge Autoknacker festgenommen. Das Duo machte sich zuvor an einem geparkten Ford zu schaffen.