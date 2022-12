Die Polizei hat in Bremen-Vegesack einen Mann festgenommen, der mehrere Spielhallen und eine Tankstelle überfallen haben soll. Symbolfoto: imago images / Fotostand up-down up-down Spielhallen und Tankstelle überfallen Polizei schnappt mutmaßlichen Täter nach mehreren Raubüberfällen in Bremen Von Eyke Swarovsky | 12.12.2022, 11:30 Uhr

Zielfahnder der Polizei Bremen konnten am Freitagabend in Vegesack einen gefährlichen und gewalttätigen Mann verhaften. Die Ermittler ordnen dem 35-Jährigen mehrere Raubüberfälle in jüngerer Vergangenheit zu.