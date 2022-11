Die Polizei hat vier mutmaßliche Drogendealer in Bremen dingfest gemacht. Symbolfoto: imago images / Rene Traut up-down up-down 30-Jähriger springt aus Fenster Polizei schnappt vier mutmaßliche Drogendealer in Bremen Von Eyke Swarovsky | 30.11.2022, 14:10 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen haben am Dienstag in Gröpelingen und in der Bahnhofsvorstadt vier Männer im Alter von 26, 30, 34 und 39 Jahren gestellt. Bei Durchsuchungen fanden sie unter anderem Heroin, Kokain und Cannabis.