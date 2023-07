Zum Teil empfindliche Strafen verhängte die Polizei in Bremen bei Kontrollen gegen Raser am Freitag. Foto: Simon Adomat via www.imago-images.de up-down up-down Insgesamt 110 Verstöße durch Autofahrer Zahlreiche Bußgelder und Fahrverbote für Raser und Poser in Bremen Von Frederik Grabbe | 08.07.2023, 10:57 Uhr

Nach einer Kontrolle in der Raser- und Poser-Szene in Bremen hat die Polizei zahlreiche, zum Teil empfindliche Strafen ausgesprochen. In einem Fall wollte ein Autofahrer offensichtlich absichtlich eine Möwe überfahren.