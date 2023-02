Polizeihund Bruno hatte am Wochenende in Bremen einen Einsatz. Foto: Michael Gründel up-down up-down Tierischer Kollege Polizeihund Bruno nimmt in Bremen Kita-Einbrecher fest Von Marco Julius | 05.02.2023, 10:58 Uhr

Ein 28 Jahre alter Einbrecher ist in der Nacht zu Samstag in eine Kindertagesstätte in Osterholz eingebrochen. Da er sich den Einsatzkräften der Polizei nicht freiwillig stellen wollte, musste er von Polizeihund Bruno überredet werden.