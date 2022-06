Wegen kurzfristigen Bahnsteigarbeiten ergeben sich Fahrplanänderungen bei der Regio-S-Bahn (Symbolbild). FOTO: Carmen Jaspersen Regio-S-Bahn RS3: Halt in Bremen Neustadt entfällt für zwei Zugverbindungen Von Ilias Subjanto | 18.06.2022, 19:35 Uhr

Zwei Zugverbindungen der Regio-S-Bahn können am 20. Juni in den frühen Morgenstunden nicht in Bremen Neustadt halten.