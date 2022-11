Ein 82 Jahre alter Mann ist in Bremen Trickbetrügern auf den Leim gegangen. Symbolfoto: imago images / Fotostand up-down up-down Sohn soll Unfall verursacht haben Schockanruf: 82-jähriger Mann händigt Betrügern in Bremen Gold aus Von Eyke Swarovsky | 01.11.2022, 18:16 Uhr

Ein 82 Jahre alter Mann ist am Montag in Bremen auf Trickbetrüger hereingefallen. Er sprang auf eine bekannte Masche an und händigte den Tätern Gold aus.